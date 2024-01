Sobota, 6. januarja 2024

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je zajela srednjo Evropo, zahodne Alpe in severno Sredozemlje in bo vse bolj vplivala tudi na vreme pri nas.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo v glavnem znatne do obilnejše. Meja sneženja bo v Alpah sprva na nadmorski višini nad 1100-1300 metrov, v Predalpah nad 1300-1600 metrov. Čez dan se bo meja sneženja spuščala in bo lahko snežilo do okoli 1000-1200 metrov, lahko do dolin popoldne in zvečer na območju Trbiža. V visokogorju bo lahko močno snežilo. Na Tržaškem bo dežja manj, možna bo kakšna ploha ali posamezna nevihta. Ob morju bo sprva pihal zmeren jugovzhodnik, v nižinskem pasu pa severovzhodnik. Zvečer bo zapihala okrepljena burja.

Danes bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.