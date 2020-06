Sobota, 6. junija 2020

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost; v hribovitem svetu, a krajevno tudi v ravninskem pasu, zlasti dopoldne, bodo možne plohe in nevihte. Ob morju bo vreme lepše, pihal bo zmeren južni veter.

Danes bo deloma sončno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije pretežno oblačno. Predvsem tam bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Dopoldne bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 18 do 24, na vzhodu in ob morju do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER