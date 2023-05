Sobota, 6. maja 2023

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Čez dan bo v nižinskem pasu in na obali prevladovala rahla oblačnost. V hribih bo več spremenljivosti in popoldne bo ponekod možen dež in tudi kakšna posamezna nevihta.

Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, predvsem na severu in v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa tudi krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih Notranjske okoli 4, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA