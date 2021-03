Sobota, 6. marca 2021

Nad vzhodnim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta bo zvečer hitro prešla Slovenijo. Za njo se bo nad srednjo Evropo znova okrepilo območje visokega zračnega tlaka, k nam pa bo od severovzhoda pritekal občutno hladnejši zrak.

Dopoldne bo lahko še nekaj oblačnosti, zlasti na zahodu. Čez dan pa bo jasno do rahlo oblačno. Na obalnem območju bo dopoldne še pihala okrepljena do močna burja. V nižinskem in vzhodnem pasu bo burja bolj zmerna. Popoldne bo burja oslabela. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 800 m.

Pretežno jasno bo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER