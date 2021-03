Jasno do rahlo oblačno bo. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obalnem območju dopoldne pa okrepljena do močna, popoldne pa bo slabela. Precej hladneje bo, na vseh območjih se bo ohladilo in ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 500 m.

Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER