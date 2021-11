Sobota, 6. novembra 2021

Od zahoda sega nad vzhodne Alpe in severozahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od vzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh razmeroma vlažen in hladnejši zrak.

V hribovitem svetu bo jasno vreme, le dopoldne bo po nekaterih kotlinah možna nizka oblačnost. Po nižinah bo jasno do rahlo oblačno, na obalnem območju pa zmerno do spremenljivo oblačno zaradi občasne visoke oblačnosti, ki bo verjetnejša dopoldne in nato v večernih urah. Ob morju bo pihala zmerna do okrepljena burja.

Na Primorskem in na severovzhodu bo precej jasno. Drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na severozahodu okoli -1, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER