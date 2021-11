Sobota, 6. novembra 2021

V hribih bo vreme jasno, v nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno do spremenljivo zaradi visoke koprenaste oblačnosti. Ob morju bo pihala zmerna do okrepljena burja. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1800 m.

Jutri bo na Primorskem precej jasno, burja se bo nekoliko okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo zjutraj možne rahle padavine. Manj oblačnosti bo v severnih krajih.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER