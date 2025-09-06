Sobota, 6. septembra 2025

Od Skandinavije do severnega dela Alp sega oblačnost hladne fronte, ki bo zvečer oplazila tudi naše kraje. Pred njo k nam v višinah z jugozahodnimi vetrovi doteka topel zrak.

Lepo jasno vreme bo, le v gorah bo zmerno oblačno. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja. Temperature bodo skoraj poletne in v nižini se bodo približale 30 stopinj C.

Danes bo na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, rahel dež na jugovzhodu bo ponehal. Čez dan se bo postopno jasnilo.