Sobota, 7. januarja 2023

Od obale do Predalp bo prevladovalo oblačno vreme z meglicami in meglo; na vzhodnem pasu bo možno tudi rosenje. V hribovitem svetu se bodo pojavljali temperaturni obrati, pod 1000-1300 m bo prisotna nizka oblačnost. V visokogorju bo vreme lepše.

Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA