Sobota, 7. oktobra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka v višinah k nam razmeroma topel in suh zrak.

Danes bo pretežno jasno, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Na meji z Venetom bodo v noči možne meglice ali megla v pasovih. Temperature bodo precej nad dolgoletnim povprečjem za ta čas.

Danes bo jasno, dopoldne bo po nižinah megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA