Sobota, 7. septembra 2019

Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. S severovzhodnimi vetrovi doteka k nam vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala spremenljiva oblačnost. V hribih bo pretežno oblačno. Možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta zlasti popoldne ali zvečer; vmes bodo tudi obdobja z lepšim vremenom. Dopoldne bo na obalnem območju sprva še pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Vmes bodo tudi krajša suha obdobja. Burja na Primorskem bo oslabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER