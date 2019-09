V nižinskem pasu in na obali bo prisotna spremenljiva oblačnost. Možne bodo plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne popoldne in zvečer. Vmes bodo lahko tudi obdobja z bolj jasnim vremenom. Dopoldne bo na obalnem območju pihala burja, ki bo popoldne slabela.

V noči bodo padavine pogostejše. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Burja na Primorskem bo oslabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER