V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno, v hribovitem svetu pa zmerno do spremenljivo vreme. V popoldanskem času ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha v hribih. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.