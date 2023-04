Sobota, 8. aprila 2023

Spremenljivo do bolj oblačno bo. Od popoldneva bo oblačno z rahlimi ali zmernimi krajevnimi padavinami, ki bodo gostejše v višjih legah. Meja sneženja bo nad 1200 m. Zvečer bo ob morju pihala zmerna burja.

Večinoma oblačno bo. Občasne krajevne padavine, deloma plohe, se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA