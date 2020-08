Sobota, 8. avgusta 2020

Prevladovalo bo jasno vreme, vroče a z nizko stopnjo vlažnosti. Zjutraj bo na obali sprva lahko še pihala šibka burja, nato pa bodo zapihali šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo v hribih lahko nastalo nekaj zmerne plitve kopaste oblačnosti.

Danes bo pretežno jasno. Vzhodni veter bo oslabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 27 do 32, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER