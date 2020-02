Sobota, 8. februarja 2020

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam suh in v višinah nekoliko toplejši zrak.

Pretežno jasno bo, popoldne ali v večernih urah se bodo na nebu pojavljale visoke in tanke koprene. Na obalnem območju bo sprva lahko še pihala šibka burja, ki bo nato oslabela.

Pretežno jasno bo, v notranjosti Slovenije bo sprva nekaj nizke oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER