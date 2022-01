Prevladovala bo rahla oblačnost, v hribovitem svetu se bodo najnižje temperature spustile pod -10 stopinj.

Zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Popoldne bo več sončnega vremena. Burja na Primorskem bo čez dan slabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER