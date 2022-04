Sobota, 9. aprila 2022

Prevladovalo bo oblačno in deževno vreme, padavine bodo verjetnejše in dolgotrajnejše na vzhodu. Ob morju bo dopoldne pihal zmeren južni veter, popoldne bo zapihala okrepljena burja, ohladilo se bo. V hribih bo popoldne zapihal zmeren do okrepljen severnik. V Julijcih bo nad 1200 m snežilo.

Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Izrazito se bo ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER