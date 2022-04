Sobota, 9. aprila 2022

Prevladovalo bo oblačno vreme z zmernimi do bolj znatnimi padavinami, lahko obilnimi na vzhodnem pasu. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600-700 m. Popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte. Dopoldne bo na obalnem območju sprva pihal okrepljen južni veter, popoldne bo v hribih zapihal severnik, v nižinskem pasu in ob morju pa okrepljena do močna burja; ohladilo se bo.

Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Proti poldnevu se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Meja sneženja se bo spuščala. Popoldne bo zapihala zmerna do močna burja.

Jutranje temperature bodo od 5 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj C, popoldne pa se bo hitro hladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER