Sobota, 9. decembra 2023

Sprva bo dopoldne prevladovalo oblačno vreme z možnim rosenjem v nižinskem pasu in na obali. V hribih bo sprva naletaval sneg. Čez dan se bo razjasnilo. Zvečer kaže na ponovno zmerno poslabšanje.

Sprva bo povsod oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne tudi na vzhodu ponehalo. V zahodnih krajih se bo oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA