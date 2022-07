Jasno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo nekoliko nižje. Popoldne bo v hribih nekaj oblačnosti.

Povečini sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA