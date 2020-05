Zmerno do spremeljivo oblačno bo; predvsem proti Cadoreju in Cornelicu bo lahko več oblačnosti. Pihali bodo krajevni vetrovi, čez dan na obali pa bo prehodno zapihal zmeren jugo.

Dopoldne bo zmerno, ponekod pretežno oblačno, popoldne pa precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER