Sobota, 9. maja 2026

Nad večino Evrope je območje stalnega zračnega tlaka. Nad Atlantikom sta dve ciklonski območji z vremenskimi frontami. Nad našimi kraji se zadržuje dokaj topla zračna masa.

V nižinah in na obali bo prevladovalo jasno ali rahlo oblačno vreme. V hribih bo spremenljivo, možne bodo tudi krajevne plohe. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.