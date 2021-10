Pretežno jasno bo. Pihala bo zmerna burja.

Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Še bo pihal severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER