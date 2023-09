Sobota, 9. septembra 2023

Jasno bo. V visokogorju bodo temperature kar visoke za ta čas. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja, sredi dneva bo na vzhodni obali prehodno lahko zapihal morski veter.

Jasno bo. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA