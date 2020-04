Sreda, 1. aprila 2020

Nad severozahodno in srednjo Evropo ter zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severovzhoda hladen in postopno bolj suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. V notranjosti bo popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti. Ob morju in na vzhodnem pasu bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo nato slabela. Tudi v nižinskem pasu bo ponoči zmrzovalo.

Danes bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER