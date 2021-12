Sreda, 1. decembra 2021

Dopoldne bo v glavnem še zmerno oblačno, pojavljala se bo temperaturna inverzija; sredi dneva se bo na vzhodu pooblačilo, pozno popoldne bo že verjeten rahel dež. Na vzhodni obali bo dopoldne pihal jugozahodnik; od popoldneva bo tudi v visokogorju pihal zmeren jugozahodnik.

Dopoldne bo na Primorskem že pretežno oblačno, pooblačilo se bo tudi v osrednji Sloveniji, popoldne pa še na vzhodu. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo v zatišnih legah od -7 do -4, drugod od -1 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem in na vzhodu od 8 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER