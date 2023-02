Sreda, 1. februarja 2023

Prevladovalo bo spremenljivo vreme, zlasti na območju med ravnino in Predalpami; drugod bo le zmerno oblačno. Ponoči bo zmrzovalo; v alpskih dolinah in v ravninskem pasu se bo pojavljala slana. V spodnji nižini in na območju lagune bodo ponoči možne meglice ali megla v pasovih. V visokogorju bo zlasti od popoldneva pihal zmeren severozahodnik.

Danes bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, na Primorskem bo tudi nekaj nizke oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA