Sreda, 1. julija 2020

Iznad zahodne Evrope se je nad Alpe razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugovzhodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko hladnejši zrak, popoldne pa se bo veter v višinah obračal na jugozahodno smer.

V nižini in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo več spremenljivosti. Kakšna nevihta ni povsem izključena tudi po nižinah, kjer bo vroče in soparno.

Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nadaljevale v noč.

Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 33 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER