Dopoldne bo v glavnem delno oblačno vreme, na obalnem področju in na Kraški planoti bo pihala močna burja. Zvečer se bodo pojavljale rahle padavine.

Jutri bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne pa bodo rahle padavine zajele tudi osrednje in severne kraje. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA