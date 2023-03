Sreda, 1. marca 2023

Dopoldne bo v glavnem delno oblačno vreme, oblačnost bo gostejša na območju Trbiža. Na obalnem območju in na kraški planoti bo pihala močna burja. V nižinskem pasu in v visokogorju bo pihal zmeren do okrepljen severovzhodnik. Popoldne se bo sprva na obalnem območju postopoma pooblačilo; zvečer in ponoči se bodo pojavljale rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800-1000 m. Na območju Trbiža bo snežilo do dna dolin.

Na zahodu in severu bo sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in v noči na četrtek pa bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA