Sreda, 1. novembra 2023

Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta se prek vzhodnih Alp in severnega Balkana pomika proti vzhodu. Za njo bo k nam prehodno pritekal nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo zmerno oblačno vreme; v spodnji nižini bodo možne meglice. Čez dan bo prevladovala spremenljiva oblačnost, ki bo nekoliko gostejša popoldne zlasti na vzhodnem pasu. Zvečer bo predvsem na vzhodu možen rahel dež.

Danes bo povečini sončno, po nižinah bo dopoldne marsikje megleno. Popoldne se bo od jugozahoda oblačnost povečala in na Primorskem ter Notranjskem že lahko rahlo dežuje.

Jutranje temperature bodo od 3 do 10, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA