Sreda, 01 oktober 2025
Sreda, 1. oktobra 2025

1. okt. 2025 | 0:01
    Sreda, 1. oktobra 2025
Nad severovzhodno Evropo še vedno vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severa doteka vlažen in hladnejši zrak.

Povsod po deželi bo zmerno oblačno. Ob morju in na vzhodu bo pihala zmerna burja, na Tržaškem okrepljena in hladna.

Delno se bo razjasnilo, še bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo hladen vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

