Stanovitno in jasno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Dnevne temperature bodo porasle.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Predvsem tam bo pihal severni veter, ponekod na Primorskem pa prehodno šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER