Sreda, 10. avgusta 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrom vzhodnih smeri postopno bolj suh zrak.

Vreme bo stanovitno; v nižinskem pasu in na obalnem območju bo nebo jasno, le v hribovitem svetu bo nekaj popoldanske oblačnosti. Popoldne bo še precej vroče, a stopnja vlažnosti bo nizka. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo lahko okrepljene jakosti na Tržaškem zlasti ponoči in zjutraj.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, sprva ponekod v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA