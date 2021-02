Sreda, 10. februarja 2021

Povsod po deželi bo oblačno s padavinami. Ob morju in v nižinskem pasu bodo padavine znatne; v predgorju in v hribih pa obilne. Možne bodo tudi nevihte. V Alpah nad 700-1000 m bo močno snežilo. V Predalpah bo meja sneženja nad 1000-1300 m, lahko prehodno malo višje na pobočjih izpostavljenih proti jugu. V visokogorju bodo pihali zmerni južni vetrovi.

Sprva bo oblačno s padavinami, popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte. Po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo še pihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER