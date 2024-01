Sreda, 10. januarja 2024

Ciklon s padavinami se je pomaknil nad Grčijo. Iznad severozahodne sega nad srednjo in deloma vzhodno Evropo ter Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda priteka hladen in postopno bolj suh zrak.

Rahlo pooblačeno do spremenljivo bo. Zjutraj bo pihala močna burja, predvsem v Trstu, kje bo dosegla sunke 100 km na uro. Hladno bo.

Na Primorskem bo delno jasno. Čez dan se bo postopno razjasnilo tudi v notranjosti Slovenije, le ponekod v južnih krajih bo ostalo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem do 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.