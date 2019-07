Sreda, 10. julija 2019

Nad našimi kraji se zadržuje hladna fronta, prek severnega Sredozemlja pa se proti Jadranu pomika nov ciklon. Pri tleh doteka k nam od vzhoda vlažen in hladnejši zrak.

Dopoldne bo predvsem na vzhodnem pasu nekaj več spremenljive oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu, zlasti na grebenih, nastala plitva kopasta oblačnost. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala burja. Popoldne bo nekoliko oslabela.

Dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo večinoma sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER