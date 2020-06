Sreda, 10. junija 2020

Nad severno Italijo in Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Od severne Evrope do Sredozemlja se razteza vremenska fronta, ki vpliva na vreme pri nas. Z vetrovi južnih in vzhodnih smeri priteka k nam zelo vlažen.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z možnostjo za kakšno ploho ali nevihto; vmes bodo tudi obdobja z lepšim vremenom. Spremenljivo do pretežno oblačno bo s pogostimi plohami in nevihtami. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER