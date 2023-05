Sreda, 10. maja 2023

Naši kraji so na robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad severovzhodno Evropo. Z vzhodnim vetrom k nam doteka prehodno bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo na zahodu lahko obilne, na vzhodu pa zmerne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700-1800 m. Hladneje bo, zlasti dnevne temperature bodo nižje.

Pretežno oblačno bo, na vzhodu bo sprva še nekaj jasnine. Dopoldne bo na zahodu začelo deževati, padavine se bodo popoldne počasi širile proti vzhodu. Na severovzhodu bo do večera še suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 10 do 16, na vzhodu do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA