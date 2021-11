Prevladovala bo zmerna oblačnost z zmerno burjo na obali; na Tržaškem bo burja okrepljene jakosti.

Delno jasno bo z zmerno oblačnostjo, burja na Primorskem bo oslabela in ponehala. V notranjosti Slovenije bo precej megle in nizke oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem od 15 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER