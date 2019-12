Sreda, 11. decembra 2019

Zjutraj bo jasno vreme; tudi na večjem območju nižinskega pasu bo zmrzovalo. Od popoldneva se bo od zahoda navlekla visoka koprenasta oblačnost. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja.

Danes bo jasno, le izjemoma bo zjutraj po kotlinah nekaj megle. Burja na Primorskem bo slabela.

Jutranje temperature bodo od -8 do -2, v mraziščih okoli -10, ob morju 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER