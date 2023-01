Sreda, 11. januarja 2023

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; v nižinskem pasu bo lokalno lahko zmrzovalo. Dopoldne se bo na nebu začela pojavljati visoka koprenasta oblačnost; zvečer se bo oblačnost še gostila. Pozno zvečer se bodo v Karniji lahko že pojavljale rahle padavine.

Sprva bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA