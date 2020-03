Sreda, 11. marca 2020

Jasno do rahlo oblačno bo; pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V spodnji nižini bodo ponoči možne meglice ali krajevna megla v pasovih. V visokogorju se bo ogrelo z ničto izotermo, ki se bo dvignila do okrog 3000 m. Po kotlinah se bo pojavljala temperaturna inverzija.

Pretežno jasno bo, na vzhodu dopoldne še bolj oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER