Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V spodnji nižini bodo možne meglice ali krajevna megla v pasovih. V višinah se bo ogrelo in ničta izoterma bo na približno 3000 m nadmorske višine. Po dolinah in kotlinah se bo pojavljala temperaturna inverzija.

Jutri bo pretežno jasno in toplo, pihati bo začel jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER