V hribovitem svetu bo rahlo oblačno vreme, v nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo zmerno oblačno do spremenljivo vreme. Popoldne poslabšanje s plohami in nevihtami. Na obalnem območju bo pihal zmeren jugovzhodnik.

Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.