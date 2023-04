Sreda, 12. aprila 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad severnim Sredozemljem počasi slabi, severno od Alp se nahaja vremenska fronta, ki bo prehodno vplivala na vreme pri nas. Z zahodnikom k nam priteka toplejši in v višjih plasteh ozračja bolj vlažen zrak.

Čez dan bo po vsej deželi oblačno. Proti večeru se bo vreme poslabšalo.

Pretežno oblačno bo, več jasnine bo na vzhodu, v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA