Sreda, 12. avgust 2020

Zjutraj bo po vsej deželi rahlo pooblačeno, na obali bo pihal burin. Popoldne bodo v hribovitem svetu nastale nevihte, ki bodo pozneje možne tudi drugje. Še bo soparno.

Večinoma sončno bo, tudi v vzhodnih krajih se bo dopoldne delno razjasnilo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER