Sreda, 12. februarja 2025

Povsod po deželi bo oblačno vreme; na Kraški planoti bo možna nizka oblačnost. Do sredine dneva se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo verjetnejše na vzhodu med Krasom in Goriško.

Oblačno bo, pojavljale se bodo manjše padavine. Pogostejše bodo v zahodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem od 3 do 8, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.