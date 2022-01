Sreda, 12. januarja 2022

Nad južnim Balkanom je ciklonsko območje, nad Alpami in srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme, na območju Trbiža se bo dopoldne sprva lahko pojavljala nizka oblačnost. V visokogorju bo sprva še pihal okrepljen severovzhodnik, nato bo slabel. V vzhodni nižini bo pihal severovzhodni veter zmerne jakosti. Ob morju bo pihala okrepljena do močna burja.

Jasno bo, veter bo postopno slabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER